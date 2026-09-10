Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Hollanda deplasmanında PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi serüvenine 1 puanla başladı.

HOLLANDA'DA KARŞILIKLI GOLLER

Zorlu deplasmanda maça dengeli başlayan Shakhtar Donetsk, ilk yarının son anlarında öne geçmeyi başardı. 45+1'nci dakikada sahneye çıkan Gleiker Mendoza, kaydettiği şık golle Shakhtar Donetsk'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi PSV Eindhoven ise beraberlik golünü bulmakta gecikmedi. 48. dakikada Sergino Dest ağları havalandırarak skora dengeyi getirdi.

1 PUANLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da öne geçme çabaları sonuç vermeyince, Arda Turan'ın öğrencileri zorlu Hollanda deplasmanından 1 puanla döndü.