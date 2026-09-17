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Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, sezona fırtına gibi başladı. Racing Santander'i 7-2 mağlup eden Katalan ekibi, oynadığı 7 maçın tamamını kazanırken rakip filelere tam 33 gol bıraktı. Barcelona'nın 7 karşılaşmada 150 gol girişimi, 321 rakip ceza sahasında topla buluşma ve 26,56 gol beklentisi üretmesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, yeni sezondaki hücum performansıyla dikkat çekiyor. Katalan ekibi, son olarak La Liga'nın 6. haftasında Racing Santander'i sahasında 7-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

7 MAÇTA 7 GALİBİYET, 33 GOL

Barcelona'nın sezonun ilk 7 karşılaşmasında ortaya koyduğu rakamlar dikkat çekici seviyeye ulaştı. Katalan ekibi bu süreçte 7 maçın tamamını kazanırken 33 gol kaydetti. Böylece Barcelona maç başına yaklaşık 4,71 gol ortalamasına ulaştı. Barcelona'nın 7 maçlık performansında öne çıkan rakamlar şöyle:

150 gol girişimi, 321 rakip ceza sahasında topla buluşma, 26,56 gol beklentisi (xG), 23 kaçan net pozisyon, 33 gol ve 7 galibiyet.

Bu verilere göre Barcelona maç başına yaklaşık 21,4 gol girişiminde bulunurken rakip ceza sahasında ortalama 45,9 kez topla buluştu. Katalan ekibinin maç başına gol beklentisi ise yaklaşık 3,79 olarak gerçekleşti.

RACING SANTANDER'E 7 GOL ATTILAR

Barcelona'nın son kurbanı Racing Santander oldu. Katalan ekibi, La Liga'nın 6. haftasında rakibini 7-2 mağlup etti. Joao Cancelo'nun 7. dakikada açılışı yaptığı karşılaşmada Raphinha 25, 42 ve 67. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Barcelona'nın diğer golleri Asier Villalibre'nin kendi kalesine attığı golün yanı sıra Gabriel Jesus ve Lamine Yamal'dan geldi.

RAPHINHA HAT-TRICK YAPTI

Gecenin öne çıkan ismi Raphinha oldu. Brezilyalı yıldız, Racing Santander filelerini üç kez havalandırarak Barcelona'nın farklı galibiyetinde başrolü oynadı. Racing Santander'in gollerini ise Maguette Gueye ve Yassir Zabiri kaydetti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ

Barcelona'nın ortaya koyduğu bu performans Galatasaray açısından da yakından takip ediliyor. Katalan devi, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında bulunuyor. 7'de 7 yapan ve 33 gole ulaşan Barcelona, sezona kayıpsız devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınadiroglu_f:

gözleri kapatıp?? teslim olmak lazım

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