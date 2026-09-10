Guendouzi neden yok, Fenerbahçe Roma maçında Guendouzi yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Fenerbahçe Roma maçı öncesinde “Guendouzi neden yok?” sorusu gündeme geldi. Roma'nın kadrosunda yer almayan Matteo Guendouzi'nin karşılaşmada neden forma giyemeyeceği merak edilirken, futbolcunun sakatlık ve ceza durumu futbolseverlerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

GUENDOUZI NEDEN YOK? FENERBAHÇE ROMA MAÇINDA GUENDOUZI YOK MU, SAKAT MI, CEZALI MI?

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde futbolseverler “Guendouzi neden yok?”, “ Fenerbahçe Roma maçında Guendouzi oynayacak mı?” ve “Guendouzi sakat mı, cezalı mı?” sorularına yanıt arıyor. Roma'nın önemli orta saha oyuncularından Matteo Guendouzi, aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

GUENDOUZI NEDEN YOK?

Matteo Guendouzi, cezası nedeniyle Fenerbahçe-Roma maçında forma giyemeyecek. Fransız futbolcu hakkında UEFA tarafından verilen toplam 4 maçlık men cezasının 2 maçlık bölümü ertelenirken, kalan ceza nedeniyle Guendouzi'nin bugünkü karşılaşmada görev yapması mümkün olmayacak.

GUENDOUZI SAKAT MI?

Hayır. Guendouzi'nin Fenerbahçe maçında forma giyememesinin nedeni sakatlık değil. Roma'nın deneyimli orta saha oyuncusu herhangi bir sakatlığı nedeniyle kadro dışında kalmıyor. Guendouzi, aldığı disiplin cezası sebebiyle İstanbul'daki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

GUENDOUZI CEZALI MI?

Evet, Guendouzi cezalı. UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda Fransız futbolcuya 4 maç men cezası verildi. Bu cezanın 2 maçlık kısmı ertelenirken, uygulanacak bölüm nedeniyle Guendouzi'nin Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesine izin verilmiyor.

GUENDOUZI FENERBAHÇE ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır, Guendouzi Fenerbahçe Roma maçında oynayamayacak. Roma'nın orta sahasındaki önemli isimlerden biri olan futbolcunun cezası bu karşılaşmada forma giymesine engel olacak.

Guendouzi'nin yokluğu, Roma Teknik Direktörü Gasperini'nin orta saha tercihlerini de doğrudan etkileyecek. İtalyan çalıştırıcının Fransız futbolcunun yerine farklı bir isme görev vermesi bekleniyor.

GUENDOUZI'NİN CEZASI KAÇ MAÇ?

Guendouzi'ye UEFA tarafından 4 maç men cezası verildi. Söz konusu cezanın 2 maçı ertelenirken, uygulanacak bölüm nedeniyle Fransız futbolcu Fenerbahçe karşısında sahada olamayacak.

Bu nedenle “Guendouzi neden yok?” sorusunun yanıtı doğrudan ceza olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA GUENDOUZI NEDEN OYNAMIYOR?

Özetle, Matteo Guendouzi sakat olduğu için değil, aldığı UEFA cezası nedeniyle Fenerbahçe-Roma maçında forma giyemeyecek. Toplam 4 maçlık men cezasının 2 karşılaşmalık bölümü ertelenmiş olsa da uygulanacak ceza nedeniyle Guendouzi'nin Roma kadrosunda yer alması mümkün değil.

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.