Haberler

İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı

İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı
Güncelleme:
+86 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Roma maçında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta geride kalırken, başarılı performans sergileyen futbolcuların istatistikleri de açıklandı. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İSMAİL YÜKSEK DAMGASI

UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek de yer aldı. Yüksek, sarı-lacivertlilerin sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynadığı ve 1-1 beraberlikle tamamlanan maçta 6 top kaparak bu alanda zirvede yer aldı. 

En fazla top kazanan isim ise 13 kez ile Manchester City’nin savunma oyuncusu Marc Guehi oldu. Top sürme kategorisinde Leipzig’den Antonio Nusa 17 kez ile zirvede bulunurken, Barcelona’dan Lamine Yamal 14 kezle onu takip etti.

Club Brugge forması giyen Carlos Forbs, saatte 36.6 kilometrelik hızıyla en hızlı oyuncu olurken, Slavia Prag’dan Danijel Sturm 40 sprint ile bu kategorinin lideri oldu. Slovan Bratislava’dan Suleiman Camara ise 150 hızlanma/yavaşlama aksiyonuyla listenin ilk sırasında yer aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligatı gönderdi
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı

Vanlı Kara Haydar'ın eşi hakkında karar verildi
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?

Skandal ifadeyi kullanan da bir kadın: Kocan nerede?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

İsmail Kartal istifa sebebini açıkladı
Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

Evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece tek bir eşyası kaldı

Iğdır'da binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı: İtfaiye komşu binadan müdahale etti

İtfaiye alevlere ulaşamayınca çareyi komşu binada buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Şamil Tayyar, 'Şehir elimizden gidiyor' diyerek AK Parti'yi uyardı

AK Partili isim "Şehir elimizden gidiyor" diyerek uyardı
Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal