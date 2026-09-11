Şampiyonlar Ligi Puan Durumu (1. Hafta) Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1. hafta maçlarının tamamlanmasıyla puan durumu şekillendi. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray, Sporting CP karşısında 3-1 mağlup oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi 1. hafta puan durumuna dair detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından takımların puan durumu belli oldu. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, Roma ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray ise deplasmanda Sporting CP’ye 3-1 mağlup oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi 1. hafta puan durumunun detayları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU (1. HAFTA)
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 36 takımdan oluşan puan tablosunda sıralama şekillendi. İlk hafta sonunda 3 puan alan takımlar üst sıralarda yer alırken, beraberlik elde eden ekipler 1 puanla sıralamada kendilerine yer buldu.
İlk haftanın ardından puan durumunda öne çıkan sıralamalar şöyle:
Paris Saint-Germain: 3 puan, +5 averaj
Bayern Münih: 3 puan, +5 averaj
Barcelona: 3 puan, +4 averaj
Manchester United: 3 puan, +4 averaj
Como: 3 puan, +3 averaj
Sporting CP: 3 puan, +2 averaj
Stuttgart: 3 puan, +2 averaj
Manchester City: 3 puan, +2 averaj
Aston Villa: 3 puan, +1 averaj
Lens: 3 puan, +1 averaj
Real Betis: 3 puan, +1 averaj
Borussia Dortmund: 3 puan, +1 averaj
Liverpool: 3 puan, +1 averaj
Real Madrid: 3 puan, +1 averaj
Arsenal: 3 puan, +1 averaj
AEK Athens: 3 puan, +1 averaj
Roma: 1 puan, 0 averaj
Shakhtar Donetsk: 1 puan, 0 averaj
Fenerbahçe: 1 puan, 0 averaj
PSV: 1 puan, 0 averaj
Villarreal: 0 puan, -1 averaj
Club Brugge: 0 puan, -1 averaj
Lille: 0 puan, -1 averaj
Slavia Prag: 0 puan, -1 averaj
Atlético Madrid: 0 puan, -1 averaj
Inter: 0 puan, -1 averaj
LASK: 0 puan, -1 averaj
Napoli: 0 puan, -1 averaj
Galatasaray: 0 puan, -2 averaj
Viking: 0 puan, -2 averaj
Porto: 0 puan, -2 averaj
Leipzig: 0 puan, -3 averaj
Feyenoord: 0 puan, -4 averaj
Sabah: 0 puan, -4 averaj
Slovan Bratislava: 0 puan, -5 averaj
Bodø/Glimt: 0 puan, -5 averaj
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından Fenerbahçe 19. sırada, Galatasaray ise 29. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle sarı-lacivertli ekip hanesine 1 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 1 maç sonunda 1 puan ve 0 averajla puan tablosunda 19. sırada yer aldı.
Galatasaray ise ilk hafta maçında Sporting CP ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ilk haftayı puansız tamamladı ve -2 averajla 29. sırada yer aldı.
İki Türk temsilcisinin ilk hafta sonuçları şöyle gerçekleşti:
Fenerbahçe 1-1 Roma
Sporting CP 3-1 Galatasaray
İlk hafta sonunda Fenerbahçe 1 puanla 19. sırada bulunurken Galatasaray 0 puanla 29. basamakta yer aldı. İkinci hafta karşılaşmalarının ardından puan tablosundaki sıralamanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.