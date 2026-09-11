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Şampiyonlar Ligi Puan Durumu (1. Hafta) Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi Puan Durumu (1. Hafta) Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1. hafta maçlarının tamamlanmasıyla puan durumu şekillendi. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray, Sporting CP karşısında 3-1 mağlup oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi 1. hafta puan durumuna dair detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından takımların puan durumu belli oldu. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, Roma ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray ise deplasmanda Sporting CP’ye 3-1 mağlup oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi 1. hafta puan durumunun detayları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU (1. HAFTA)

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 36 takımdan oluşan puan tablosunda sıralama şekillendi. İlk hafta sonunda 3 puan alan takımlar üst sıralarda yer alırken, beraberlik elde eden ekipler 1 puanla sıralamada kendilerine yer buldu.

İlk haftanın ardından puan durumunda öne çıkan sıralamalar şöyle:

Paris Saint-Germain: 3 puan, +5 averaj

Bayern Münih: 3 puan, +5 averaj

Barcelona: 3 puan, +4 averaj

Manchester United: 3 puan, +4 averaj

Como: 3 puan, +3 averaj

Sporting CP: 3 puan, +2 averaj

Stuttgart: 3 puan, +2 averaj

Manchester City: 3 puan, +2 averaj

Aston Villa: 3 puan, +1 averaj

Lens: 3 puan, +1 averaj

Real Betis: 3 puan, +1 averaj

Borussia Dortmund: 3 puan, +1 averaj

Liverpool: 3 puan, +1 averaj

Real Madrid: 3 puan, +1 averaj

Arsenal: 3 puan, +1 averaj

AEK Athens: 3 puan, +1 averaj

Roma: 1 puan, 0 averaj

Shakhtar Donetsk: 1 puan, 0 averaj

Fenerbahçe: 1 puan, 0 averaj

PSV: 1 puan, 0 averaj

Villarreal: 0 puan, -1 averaj

Club Brugge: 0 puan, -1 averaj

Lille: 0 puan, -1 averaj

Slavia Prag: 0 puan, -1 averaj

Atlético Madrid: 0 puan, -1 averaj

Inter: 0 puan, -1 averaj

LASK: 0 puan, -1 averaj

Napoli: 0 puan, -1 averaj

Galatasaray: 0 puan, -2 averaj

Viking: 0 puan, -2 averaj

Porto: 0 puan, -2 averaj

Leipzig: 0 puan, -3 averaj

Feyenoord: 0 puan, -4 averaj

Sabah: 0 puan, -4 averaj

Slovan Bratislava: 0 puan, -5 averaj

Bodø/Glimt: 0 puan, -5 averaj

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından Fenerbahçe 19. sırada, Galatasaray ise 29. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle sarı-lacivertli ekip hanesine 1 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 1 maç sonunda 1 puan ve 0 averajla puan tablosunda 19. sırada yer aldı.

Galatasaray ise ilk hafta maçında Sporting CP ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ilk haftayı puansız tamamladı ve -2 averajla 29. sırada yer aldı.

İki Türk temsilcisinin ilk hafta sonuçları şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe 1-1 Roma

Sporting CP 3-1 Galatasaray

İlk hafta sonunda Fenerbahçe 1 puanla 19. sırada bulunurken Galatasaray 0 puanla 29. basamakta yer aldı. İkinci hafta karşılaşmalarının ardından puan tablosundaki sıralamanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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