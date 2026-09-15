Bugün maç yok mu, bu akşam kimin maçı var 15 Eylül Salı?

Futbolseverler, 15 Eylül Salı günü bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? sorularına yanıt arıyor. Günün maç programını takip etmek isteyen sporseverler, özellikle akşam saatlerinde oynanacak mücadelelerin hangi takımlar arasında olduğunu ve maçların başlama saatlerini merak ediyor.

15 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. “Bugün hangi maçlar var?”, “Bu akşam kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta?” sorularına yanıt arayan sporseverler, günün maç programını araştırıyor. 15 Eylül Salı günü Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları oynanırken, Avrupa'da da önemli mücadeleler futbolseverlerin karşısına çıkacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 Eylül Salı günü iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında 1923 Afyonspor ile Ürgüpspor saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ise Altay ile Söke 1970 Spor saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

15 EYLÜL SALI LA LIGA MAÇLARI

İspanya La Liga'da 15 Eylül Salı günü üç karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Saat 20.00'de Rayo Vallecano ile Espanyol karşılaşırken, 21.00'de Alaves ile Valencia mücadele edecek. Gecenin dikkat çeken maçında ise milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, saat 22.30'da Elche deplasmanına çıkacak.

REAL MADRID - ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA?

15 Eylül 2026 Salı gününün öne çıkan karşılaşmalarından Real Madrid - Elche maçı saat 22.30'da başlayacak. Futbolseverler, Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'in Elche karşısındaki mücadelesini yakından takip edecek.

İNGİLTERE LİG KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İngiltere Lig Kupası'nda da 15 Eylül Salı günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peterborough - Barnsley maçı 21.30'da başlayacak. West Ham - Fulham mücadelesi 21.45'te oynanacak. Ipswich Town - Arsenal, Liverpool - Tottenham ve Reading - Brentford karşılaşmaları ise saat 22.00'de başlayacak.

AJAX - WILLEM II MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda Eredivisie'de günün tek karşılaşmasında Ajax ile Willem II karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Eylül Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

15 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası

• 17.00 1923 Afyonspor - Ürgüpspor

• 20.00 Altay - Söke 1970 Spor

La Liga

• 20.00 Rayo Vallecano - Espanyol

• 21.00 Alaves - Valencia

• 22.30 Elche - Real Madrid

İngiltere Lig Kupası

• 21.30 Peterborough - Barnsley

• 21.45 West Ham - Fulham

• 22.00 Ipswich Town - Arsenal

• 22.00 Liverpool - Tottenham

• 22.00 Reading - Brentford

Hollanda Eredivisie

• 21.00 Ajax - Willem II