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İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım

İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma karşısında Bartuğ Elmaz'ı neden ilk 11'de tercih ettiğini açıklarken genç oyuncunun antrenmanlardaki performansına ve güçlü orta saha ihtiyacına dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
  • Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood ve Muriqi'den oluşuyor.
  • Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi müziğini kendi stadyumunda dinleyecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe teknik direktörü  İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalar yaptı.

''İYİ VE GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ''

Zorlu mücadele hakkında konuşan İsmail Kartal, "Hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıl aradan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarımızla mutlu ederiz ve bu geceyi güzel ve galibiyetle kapatırız." ifadelerini kullandı.

BARTUĞ ELMAZ İÇİN AÇIKLAMA

Orta sahada Bartuğ Elmaz'a görev vermesiyle ilgili konuşan İsmail Kartal, "Bartuğ genç bir oyuncu, sezon başından bu yana bizimle. Antrenmanlarda çok iyi performans ortaya koydu. Güçlü bir orta saha ile oynamamız gerekiyordu. Bartuğ; topa basan, şut atan, terse top atan bir oyuncu, koşan bir oyuncu. Bu akşam onun için de güzel bir gece olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti. 

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i şöyle; Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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