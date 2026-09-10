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Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

Fenerbahçe'de korkutan sakatlık
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Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz, Roma maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya geldi. 

BARTUĞ ELMAZ SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe’nin genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, Roma ile oynanan zorlu mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 61. dakikasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kendini yere bıraktı. 

YERİNE LEVENT MERCAN GİRDİ

Sağlık ekiplerinin sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Bartuğ Elmaz, yerini Levent Mercan'a devretmek zorunda kaldı. Genç oyuncunun sağlık durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak

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