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Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar

Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
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Sporting - Galatasaray maçında görev alan gazeteci Nuno Luz, Alvalade Stadı’nda görev yapan basın mensuplarına sunulan yiyeceklerle ilgili bir ayrıntıya dikkat çekti. Maç organizasyonunu eleştiren Nuno Luz, “Nüfusunun %90’ı Müslüman olan ülkenin takımıyla Alvalade’de oynanan maçta gazetecilere domuz eti sandviçleri ikram ettiler. Türkler çileden çıktı. Kimse bu büyük ayrıntıyı düşünmedi'' ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin ardından Alvalade Stadı’nda yaşanan bir organizasyon skandalı gündeme damga vurdu. Karşılaşmayı yerinden takip eden Portekizli gazeteci Nuno Luz, basın mensuplarına sunulan ikramlarla ilgili sert bir eleştiride bulundu.

''KİMSE BU AYRINTIYI DÜŞÜNMEDİ, TÜRKLER ÇİLEDEN ÇIKTI''

Maç organizasyonundaki duyarsızlığa dikkat çeken Nuno Luz, stat yönetimi ve organizasyon komitesini hedef aldı. Portekizli gazeteci yaptığı açıklamada, “Nüfusunun %90’ı Müslüman olan ülkenin takımıyla Alvalade’de oynanan maçta gazetecilere domuz eti sandviçleri ikram ettiler. Türkler çileden çıktı. Kimse bu büyük ayrıntıyı düşünmedi'' ifadelerini kullandı.

DAĞITILAN SANDVİÇLER KRİZ ÇIKARDI

Sarı-kırmızılı kulübü takip eden Türk basın mensuplarının duruma tepki gösterdiği belirtilirken, Portekiz basınında da geniş yer bulan bu olay Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir organizasyonda yapılan ciddi bir hassasiyet eksikliği olarak değerlendirildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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