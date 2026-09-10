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Fenerbahçe – Roma: 1-1

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FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çaldı. Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe maça "Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi" ilk 11'iyle çıktı. Konuk Roma ise "Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen" 11'iyle sahada yer aldı.

11'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Greenwood, pasını ceza sahası yayı yakınındaki Bartuğ Elmaz'a aktardı. Bartuğ'un ceza sahasının ilk adımlarından şutunda top kaleci Svilar'da kaldı. 12'nci dakikada sol tarafta topla buluştuktan sonra çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayakla şutunda kaleci Svilar bir kez daha gole engel oldu. Kone'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dybala'nın şutunu kaleci Ederson kurtardı. 39'uncu dakikada Roma öne geçti. Malen'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında buluşan Cristante'nin topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. İlk yarı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, 48'inci dakikada beraberliği yakaladı. Orta alanda topal buluşan Bartuğ pasını önündeki Greenwood'a verdi. Greenwood'un savunma arkasına attığı pasla buluşan Archie Brown, ceza sahasına girdikten sonra sol ayakla yaptığı aşırtma vuruşun ardından top filelerle buluştu: 1-1. 52'nci dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Kante topu rakip ceza alanı yayına kadar sürdükten sonra pasını sağ taraftan ceza sahasına giren Vedat Muriqi'ye aktardı. Vedat'ın çaprazdan şutunda kaleci Svilar topu kurtardı. 66'ncı dakikada orta yuvarlaktaki Greenwood'un pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası çizgisinden şutunda top kaleci Svilar'da kaldı. 67'nci dakikada Malen'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı. 68'inci dakikada Dybala, Kerem Aktürkoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gil Manzano, ilk önce penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna karar verildi. 73'üncü dakikada sağ taraftan hareketlenen Greenwood pasını Lukaku'ya aktardı. Ceza sahasına giren Lukaku'nun sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topa Oğuz Aydın vurdu. Seken topu kaleci Svilar tek eliyle çıkardı. 87'nci dakikada sol taraftan Greenwood'un ortasında ceza sahası içindeki Ake topa kafayla vurdu. Bu vuruşun ardından üst direkten yere seken top oyun alanında kaldı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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