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Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi

Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi
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Galatasaray, Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle transfer planlamasındaki eksiklerle yüzleşti. Yeni isimlerin büyük bölümünün tercih edilmemesi, Barış Alper'in santrforda ve Jakobs'un stoperde oynatılması sonrası mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a deplasmanda mağlup oldu.
  • Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Barış Alper Yılmaz santrforda, Ismail Jakobs ise Galatasaray kariyerinde ilk kez stoperde görev yaptı.
  • Mağlubiyet sonrası Galatasaray'ın kadro planlaması ve transfer tercihleri tartışılmaya başlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’a konuk olan Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrılırken sergilenen futbol ve kadro tercihlerindeki aksaklıklar eleştiri oklarının hedefi oldu. Portekiz deplasmanında alınan yenilgi sonrası sarı-kırmızılılardaki kadro planlaması ve mühendislik hataları yeniden yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

BARIŞ VE JAKOBS FARKLI MEVKİLERDE

Sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in yokluğunda hücum hattında yaşanan tıkanıklık sahaya net şekilde yansıdı. Asıl mevkisi kanat olan Barış Alper Yılmaz’ın santrforda görev yapması, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir mücadelede Galatasaray’ın hücum gücünü oldukça sınırladı. Aynı şekilde Ismail Jakobs'un da Galatasaray kariyerinde ilk kez stoperde görev yapmasıyla mağlubiyet kaçınılmaz oldu. 

OKAN BURUK'UN TARTIŞILAN TERCİHLERİ

Sadece hücum hattında değil, orta saha ve defans kurgusunda da yaşanan uyumsuzluk gözlerden kaçmadı. Avrupa maratonunun yüksek temposuna ayak uydurmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, oyun kurulumunda ve savunma geçişlerinde büyük açıklar verdi. Lizbon deplasmanında alınan bu sonuç, teknik heyet ve yönetimin transfer dönemindeki tercihlerini bir kez daha sorgulatır hale getirdi.

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