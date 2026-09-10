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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
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18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, Devler Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. 

BARTUĞ'UN ŞUTU KALECİDE KALDI

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un pasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı kontrol etti.

FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ

12. dakikada Vedat Muric'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi.

ROMA ÖNE GEÇTİ

39. dakikada Roma 1-0 öne geçti. Malen'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Cristante'nin vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKOR EŞİTLENDİ

Fenerbahçe, 48. dakikada skora dengeyi getirdi. Greenwood’un nefis ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Archie Brown topu ağlara gönderdi. 

VEDAT ÇOK NET KAÇIRDI

53. dakikada inanılmaz bir gol kaçtı.  Fenerbahçe'de Kante topu taşıyarak ilerledi ve Muriqi’yi ara pasıyla gördü. Muriqi’nin şutunda Svilar gole izin vermedi. Devam eden pozisyonda Bartuğ’un vuruşu auta çıktı.

OĞUZ'UN ŞUTUNDA KALECİ SON ANDA

73. dakikada Fenerbahçe öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Oyuna dakikalar önce giren Lukaku topu içeri çevirdi, Oğuz Aydın dokunuşunu yaptı ancak top Svilar’da kaldı.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç haftasında sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErhan Karaoglan:

inan fenerin yerinde kim olsa 5 tane atardi

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