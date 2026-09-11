Haberler

İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti

İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk teknik direktör olmayı başardı. Deneyimli hocanın maçın ardından istifa etmesi büyük bir sürprizle karşılandı.

  • İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.
  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
  • İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa etti ve Fenerbahçe'den ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanan Roma mücadelesinin ardından Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı dev maçta kulüp tarihine geçen deneyimli teknik adam İsmail Kartal, karşılaşmanın hemen ardından görevinden istifa ederek futbol camiasında büyük bir şok yarattı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

İsmail Kartal, 1-1 sona eren Roma karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulübün başında Şampiyonlar Ligi’nde puan almayı başaran ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Daha önce Fenerbahçe ile Devler Ligi grup aşamasında görev yapan Mustafa Denizli puan elde edememişken, Kartal bu şanssızlığı kırarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

BUGÜN YAPILAN GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifasını sunmuş, Başkan Aziz Yıldırım açıklama yaparak deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmemişti. Deneyimli teknik adam, bugün de sportif direktör Oğuz Çetin'le de görüşme yapmasına rağmen geri adım atmadı ve sarı-lacivertli kulübe veda etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da hafta sonu planı yapanlar dikkat! Hava durumu için kritik uyarı geldi

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Yağmur günlerce devam edecek

Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri

Eyvahlar olsun! Takımlarımıza çok kötü haber
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü

Erdoğan'ı mest eden tablo

Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

Dolmuşta taciz edildi, eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı