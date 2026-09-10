Fenerbahçe Roma maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma karşılaşması öncesinde maçın tek karşılaşma olarak mı oynanacağı araştırılıyor. Fenerbahçe ile Roma arasındaki mücadelenin ardından rövanş olup olmayacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında “Fenerbahçe Roma maçı tek maç mı, rövanşı var mı?” sorusu geliyor. Sarı-lacivertli takımın Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonundaki Roma mücadelesinin nasıl bir formatta oynanacağı araştırılıyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI TEK MAÇ MI?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kapsamında tek maç olarak oynanacak. Yeni Şampiyonlar Ligi formatında takımlar, lig aşamasında farklı rakiplerle karşılaşıyor ve her rakiple iç saha-deplasman şeklinde iki maç yapılmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı karşılaşmanın doğrudan bir rövanşı bulunmuyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Futbolseverlerin merak ettiği “Fenerbahçe Roma rövanş maçı ne zaman?” sorusunun yanıtı ise net. Fenerbahçe ile Roma'nın bu karşılaşması için ayrıca bir rövanş müsabakası oynanmayacak. İki takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında fikstür gereği karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 18.45 olarak açıklandı. Mücadele İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL?

2024-25 sezonundan itibaren uygulanan yeni formatla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde klasik grup aşaması yerine 36 takımlı lig aşamasına geçildi. Her takım lig aşamasında farklı rakiplerle toplam sekiz maç oynuyor. Bu nedenle lig aşamasında karşılaşılan her rakiple iki maç oynanması zorunlu değil.

Fenerbahçe-Roma karşılaşması da bu yeni format kapsamında tek maç üzerinden oynanacak. Dolayısıyla mücadele sonrasında aynı eşleşmenin ikinci ayağı şeklinde bir Roma-Fenerbahçe karşılaşması gerçekleşmeyecek.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NEDEN TEK MAÇ?

Fenerbahçe Roma maçının tek maç olmasının temel nedeni, karşılaşmanın bir eleme turu değil, Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçı olmasıdır. Eleme turlarındaki bazı eşleşmelerin aksine lig aşamasında takımların rakipleriyle rövanşlı iki maç yapması gerekmiyor.

Bu nedenle futbolseverlerin “Fenerbahçe Roma rövanşı olacak mı?” şeklindeki aramalarının cevabı da hayır olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ile Roma arasındaki 10 Eylül 2026 tarihli mücadele tek karşılaşma olarak tamamlanacak.