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Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı Haber Videosunu İzle
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından istifa etti. Başkan Aziz Yıldırım'ın istifasını kabul etmediği deneyimli teknik adam, bugün sportif direktör Oğuz Çetin'le de görüşme yapmasına rağmen geri adım atmadı. İsmail Kartal'ın istifa kararının ardındaki asıl nedenin Aziz Yıldırım'ın Roma maçının devre arasında soyunma odasına inmesi ve derbinin ardından ilk 11'de oynaması için bazı isimleri ön plana sürmesi olduğu iddia edildi.

  • İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından Fenerbahçe'deki görevinden istifa ettiğini yönetime bildirdi.
  • Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in ikna girişimlerine rağmen İsmail Kartal istifa kararından geri adım atmadı.
  • İsmail Kartal'ın istifasının ana nedeni olarak Aziz Yıldırım'ın Roma maçının devre arasında soyunma odasına inmesi ve kadro tercihlerine müdahale etmesi iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Roma mücadelesinin ardından Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın bitimiyle birlikte görevinden istifa ettiğini yönetime bildirdi.

AZİZ YILDIRIM VE OĞUZ ÇETİN'İN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maç sonunda açıklamalar yaparak deneyimli çalıştırıcının istifasını ilk etapta kabul etmedi. Bugün sportif direktör Oğuz Çetin ile de bir araya gelen İsmail Kartal, yapılan ikna görüşmelerine rağmen kararından geri adım atmadı ve ayrılık talebinde ısrarcı oldu.

İSTİFANIN ARKASINDAKİ ASIL KRİZ

İsmail Kartal’ın bu radikal kararının ardındaki perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Deneyimli teknik adamın istifa etmesindeki ana nedenin; Başkan Aziz Yıldırım’ın Roma maçının devre arasında soyunma odasına inmesi ve geride bıraktığımız Beşiktaş derbisinin ardından Roma mücadelesinde ilk 11’de oynamasını istediği bazı isimleri ön plana sürerek kadro tercihlerine müdahale etmesi olduğu iddia edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Adam haklı en sevmediğim şey birinin işine karışmasıdır.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

sanki gelirken bunların olacağını bilmiyordu.

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Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Gelebilecek her muhtemel teknik sorumlu bunu göze alarak gelmeli, ortada Aziz Yıldırım gerçeği var. Ya baştan şartını koyacak ya da Aziz e ezilecek.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

90 yaşına gelmiş dede. He de geç :-)) (

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