Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında oynanan Fenerbahçe- Roma karşılaşmasından tribünden tanıklık ettiği anlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SU ŞİŞELİ SALDIRIYI HEMEN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Karşılaşmayı yakından takip eden Akçıl, teknik direktör İsmail Kartal’ın hedef alındığı yabancı madde olayının hemen dibinde yaşandığını belirtti.

''1 METRE MESAFEDEYDİM''

Tribündeki konumundan dolayı yaşananlara birebir şahit olduğunu vurgulayan Akçıl, "Dün akşam şişe olayı tam önümde gerçekleşti, 1 metre mesafedeydim. İsmail Hoca'nın olduğu yere şişe atıldı. Hocanın çok yakınına düştü, hocaya değmedi. Döndü tribüne baktı uzun uzun, sonra 'bitti' gibi bir şey söyleyerek maça geri döndü. Bir anda Spor Şube Polisleri o alana giderek şahsı kamerayla çekmeye başladılar tespit için. Olay budur.'' dedi.

''BİR GÖZLEMİM DAHA VAR''

Sözlerine devam eden Akçıl, "Bir gözlemim daha var. Yedek kulübesinde kulaklıklı birisi sürekli temasta İsmail Hoca'yla. Ona bir şeyler söylüyor, zaman zaman 'fazla' söylüyor hatta. Hocanın da bu durumdan dolayı çok gergin olduğunu gözlemledim." ifadelerini kullandı.