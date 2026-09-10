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Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı

Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı Haber Videosunu İzle
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
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Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına röportaj verdiği sırada teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiği haberini aldı. Büyük bir şok yaşadığı görülen yıldız sol bek "İstifa mı? Yeni öğreniyorum." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de, maç sonu basın alanında tam anlamıyla bir şok yaşandı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada teknik direktör İsmail Kartal’ın görevinden ayrıldığını öğrendi.

''İSTİFA MI? YENİ ÖĞRENİYORUM''

Roma mücadelesindeki performansının ardından karma alanda gazetecilerin karşısına geçen genç yıldız, İsmail Kartal'ın istifa kararıyla ilgili gelen soru karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve yüz ifadesi değişen Archie Brown, "İstifa mı? Bunu şu an sizden, yeni öğreniyorum." sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

GENİŞ YANKI UYANDIRAN ANLAR

Sarı-lacivertli camiada Roma beraberliğinin ardından gelen bu flaş istifa kararı ve Archie Brown'ın o anlardaki şaşkın görüntüsü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

İsmail Kartal istifa etti
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

kartal iyi hoca okan ı kovup onu almalı

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