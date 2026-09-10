Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de, maç sonu basın alanında tam anlamıyla bir şok yaşandı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada teknik direktör İsmail Kartal’ın görevinden ayrıldığını öğrendi.

''İSTİFA MI? YENİ ÖĞRENİYORUM''

Roma mücadelesindeki performansının ardından karma alanda gazetecilerin karşısına geçen genç yıldız, İsmail Kartal'ın istifa kararıyla ilgili gelen soru karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve yüz ifadesi değişen Archie Brown, "İstifa mı? Bunu şu an sizden, yeni öğreniyorum." sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

GENİŞ YANKI UYANDIRAN ANLAR

Sarı-lacivertli camiada Roma beraberliğinin ardından gelen bu flaş istifa kararı ve Archie Brown'ın o anlardaki şaşkın görüntüsü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.