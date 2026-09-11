Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Bodo/Glimt'i konuk etti. Alman temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 5-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Bayern Münih'in gol perdesini 47. dakikada Jamal Musiala açtı. Ev sahibi ekipte 61. dakikada Harry Kane ve 77. dakikada Alphonso Davies fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı.

OLISE'DEN 7 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmanın son bölümünde sahneye Michael Olise çıktı. 83. dakikada takımının dördüncü golünü atan Olise, 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 5-0'a getirdi.

BODO/GLIMT 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekipte Luras Björtuft, 87. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bodo/Glimt karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

BAYERN 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını 3 puanla tamamladı. Bodo/Glimt ise turnuvaya puansız başladı. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Viking deplasmanına çıkacak. Bodo/Glimt ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.