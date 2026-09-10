Aziz Yıldırım'dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Roma maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

18 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ VE YENİ HEDEFLER

Aziz Yıldırım, kulübün 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünü değerlendirirken hem geçmişe vurgu yaptı hem de yeni hedefleri paylaştı.

İşte Aziz Yıldırım'ın taraftarlara mesajı:

“18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. Geçmişte iki kez sportif olarak hak ettiğimiz halde bu arenada yer almamıza izin verilmedi. Kulübümüze yaşatılanları unutmadık, unutmayacağız! Ancak geçmişle de yaşamayacağız. Fenerbahçe, tarihinden güç alarak geleceğe yürür. Yıllarca ‘Fenerbahçe neden yok?’ dediğimiz yere geri döndük. Sezonu planlarken Şampiyonlar Ligi’ne katılmak önemli bir amacımızdı. Bunu başardık. Şimdi yeni bir dönemi başlatma zamanıdır.

Avrupa’da her maçta formamızın hakkını vererek ilerleyeceğiz. Geçmişte çeyrek finale nasıl adım adım ulaştıysak, inanıyorum ki bugün çıktığımız bu yeni yolda da kulübümüz her yıl üzerine koyarak daha büyük başarılara ulaşacaktır. Fenerbahçe’mizin Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı olmasını istiyoruz. Bunun yolu Türkiye Ligi’nden geçtiği için öncelikli hedefimiz şampiyon olmaktır. Fenerbahçe’yi hak ettiği görkemli günlere hep birlikte yeniden taşıyacağız. Tüm Fenerbahçelileri, ortak hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmeye ve Fenerbahçe’nin etrafında tek yürek olmaya davet ediyoruz.''