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Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile teknik direktörlük için prensipte anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensipte anlaştı. Kulüp, Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarında görev alan, lig şampiyonlukları yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Petev'in camiaya hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarının yanı sıra önemli kulüplerde görev alan Petev'in lig şampiyonlukları yaşadığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası tecrübesi ve kariyerindeki başarılarıyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Ivaylo Petev ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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