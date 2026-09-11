İsmail Kartal istifa mı etti, neden istifa etti? Aziz Yıldırım açıklamasında ne dedi?

İsmail Kartal istifa mı etti, neden istifa etti? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra çıktığı ilk maçında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe Avrupa sezonuna puanla başladı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, Aziz Yıldırım açıklamasında ne dedi? Detaylar...

İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, teknik direktörün karşılaşma sırasında yaşadığı olayın ardından üzüntülü olduğunu söyledi.

Yıldırım, " İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı, takımın Şampiyonlar Ligi'ne İsmail Kartal ile kaldığını belirterek, kulüp olarak teknik direktöre destek verdiklerini söyledi.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin maddi yönden gelir ve giderler üzerinden çalışmalar yaptığını, İsmail Kartal'ın istediği isimler olması halinde bunların arkadaşlarla görüşüldüğünü ve imkanlar doğrultusunda yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından Fenerbahçe camiasındaki tartışmalara da değindi.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından takım, yönetim ve teknik direktör üzerinden farklı değerlendirmeler yapılmasını eleştirdi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı gün camiada mutluluk yaşandığını, ancak sonrasında takımın durumuyla ilgili farklı görüşlerin gündeme geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Her gün bir şey konuşuyorlar" ifadeleriyle devam ettiği açıklamasında, Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık oluştuğunu ve camianın değerlerine sahip çıkılmadığını belirtti.

Başkan Yıldırım, "Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!" sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

"HİÇBİRİMİZİN HABERİ YOKTU"

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa kararından kendisinin ve yönetimin haberdar olmadığını özellikle vurguladı.

Yıldırım, "Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya! Hiçbirimizin haberi yoktu." ifadeleriyle istifadan önceden bilgileri olmadığını söyledi.

"KAFASINA ŞİŞE ATTILAR"

İsmail Kartal'ın karşılaşma sırasında yaşadığı olaya da değinen Aziz Yıldırım, teknik direktörün kafasına şişe atıldığını söyledi.

Yıldırım, bu olay nedeniyle Kartal'ın üzüntülü olduğunu belirterek, "İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu!" dedi.

"HER GÜN BİR ŞEY KONUŞUYORLAR"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından takım hakkında yapılan değerlendirmelere de tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını belirten Yıldırım, bu başarının ardından takımın zayıf olduğu ve farklı konularda değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Yıldırım, "Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor." sözleriyle başladığı açıklamasında, herkesin başkan, yönetim ve antrenörün yerine karar vermesinin doğru olmadığını söyledi.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini açıkça ifade etti. Yıldırım, Kartal'ın görevine devam edeceğini belirterek, "İsmail Kartal görevinin başındadır. Ancak İsmail Kartal'a sahip çıkılsın. Kafasına şişe atılarak olmaz bu iş. Ayıp!" dedi.

Yıldırım, İsmail Kartal'ın göreve devam edeceğini kendisinin söylediğini de belirtti. "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim!" ifadelerini kullanan Yıldırım, Fenerbahçe'nin bir aile olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım ayrıca sezonun ilerleyen bölümüne ilişkin olarak, "Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını ve bu başarının 18 yıl sonra bir teknik direktör ve başkan tarafından gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, bu durumun desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım açıklamasını, "Bunu alkışlayacağınıza gömüyorsunuz! Ayıp!" sözleriyle tamamladı.