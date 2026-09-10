Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Roma UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Roma maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Roma maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Roma maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den Fenerbahçe Roma maçı canlı ve şifresiz izlenebilecek. Ayrıca TRT 1 resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de Fenerbahçe Roma maçı internet bağlantısı ile izlenebilecek.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Roma maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.