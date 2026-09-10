Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
DEV MAÇ SAAT 19.45'TE
Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.
Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.
OĞUZ AYDIN YEDEK KULÜBESİNDE
Fenerbahçe'de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Oğuz Aydın, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.