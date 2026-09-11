UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sona erdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde ilk haftanın son gününde toplam 6 karşılaşma oynandı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe - Roma: 1-1
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk: 1-1
Slavia Prag - Lens: 2-3
Manchester United - Sabah: 4-0
Bayern Münih - Bodo/Glimt: 5-0
Como - RB Leipzig: 4-1
Kaynak: Demirören Haber Ajansı