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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sona erdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde ilk haftanın son gününde toplam 6 karşılaşma oynandı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - Roma: 1-1

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk: 1-1

Slavia Prag - Lens: 2-3

Manchester United - Sabah: 4-0

Bayern Münih - Bodo/Glimt: 5-0

Como - RB Leipzig: 4-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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