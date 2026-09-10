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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya'nın Roma takımını konuk ediyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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