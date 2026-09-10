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PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? PSV Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? PSV Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda belli oldu. PSV Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSV Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor? İşte PSV Shakhtar Donetsk maçı yayın bilgisi!

Psv Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSV Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor? İşte PSV Shakhtar Donetsk maçı yayın bilgisi haberimizde... 

PSV SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

PSV Shakhtar Donetsk maçı Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. PSV Shakhtar Donetsk maçını Tabii Spor kullanıcıları platform üzerinden internet bağlantısı ile şifresiz izleyebilecek.

PSV SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

PSV Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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