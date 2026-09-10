Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golü Archie Brown’dan

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Archie Brown kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşırken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Archie Brown'dan geldi. Müsabakaya 11'de başlayan İngiliz oyuncu 48. dakikada takımı adına beraberliği sağladı. Greenwood'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Brown, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etmesine de katkı sağlayan Archie Brown, play-off turu rövanşında Lyon'a karşı gol atmıştı.

24 yaşındaki sol bek, bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere 8. maçına çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı