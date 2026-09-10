Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

''ZAAFLARINI BİLİYORDUK''

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Roma takımı, çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Tabii ki iyi takım, iyi yönleri var ama onların da zaaflarını biliyorduk, buna göre çalıştık demiştim. Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Bunları hatırlatmamda fayda var. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım. İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerini getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

''İSTİFA EDİYORUM!''

Basın mensuplarına istifa kararını açıklayan İsmail Kartal, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sezon başından bu yana oyuncularımızla yaptığımız kamplarda başkanımız ve yöneticilerimiz bize yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Bana bu güne kadar destek veren basın mensuplarına, taraftarlara ve oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktı. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Görevimden istifa kararı aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar.'' şeklinde konuştu.