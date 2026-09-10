Haberler

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+575 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa etti. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür eden İsmail Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar'' dedi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan takımının maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
  • İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini ve bir daha geri dönmeyeceğini belirterek, kulübün önünü açmak için bu kararı aldığını söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. 

''ZAAFLARINI BİLİYORDUK''

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Roma takımı, çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Tabii ki iyi takım, iyi yönleri var ama onların da zaaflarını biliyorduk, buna göre çalıştık demiştim. Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Bunları hatırlatmamda fayda var. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım. İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerini getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." dedi. 

''İSTİFA EDİYORUM!''

Basın mensuplarına istifa kararını açıklayan İsmail Kartal, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sezon başından bu yana oyuncularımızla yaptığımız kamplarda başkanımız ve yöneticilerimiz bize yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Bana bu güne kadar destek veren basın mensuplarına, taraftarlara ve oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktı. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Görevimden istifa kararı aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar.'' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifa kararına yanıt
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum

Erdoğan'dan baba ocağında olay "seçim" mesajı
Haberler.com
2000

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ne çabuk, bu nasıl bir takımdır ki Teknik direktör dayanmıyor:-)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Buda moda oldu keremi oynattığı için pişman oldu istifa etti.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Aziz Başkan şimdi sana düşen görev paraya kıyacaksın iyi bir teknik direktör ve genç iyi bir gölcü bulacaksın. Elalemin hurdalarını alıp gelmeyeceksin..... Fenerbahçe'nin Başkanı isen bunu yapmaya mecbursun.....

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıd.huseyin55@gmail.com:

Tam isabet ben baştan yanlıştı zaten

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

güle güle canım güle güle çok bile kaldı n

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumları4kp7rnj624:

nihayet

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhackinger44@gmail.com:

Tam yerinde bir karar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla

Eşini altınlara boğdu ama geliri bakın ne kadarmış
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Roma'dan alkışlanacak hareket!
Yıllardır aranan Fenerbahçeli taraftar bulundu! İşte son hali

18 yıldır aranan Fenerbahçeli taraftar bulundu! İşte son hali
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler

İstanbul'daki vahşetten yeni görüntüler
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu

Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!