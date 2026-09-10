Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma ile berabere kalarak, sezona 1 puanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, 48. dakikada Archie Brown ile eşitlik golünü buldu. Kalan dakikalarda birçok net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe'nin 1 topu da direkten döndü.

18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, ilk maçında beraberlik yaşadı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı