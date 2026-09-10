Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından çıkacağı mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Detaylar...

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe, lig aşamasının ilk haftasında Roma'yı kendi sahasında ağırlayacak.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak karşılaşmanın adresi Chobani Stadı olacak.

FENERBAHÇE'NİN 18 YILLIK ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ SONA ERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldı. Böylece sarı-lacivertli takımın 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı derbide Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı taraftarının önünde konuk edecek.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Roma maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Güncel yayın bilgilerine göre mücadele TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Futbolseverler, Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. Mücadele Chobani Stadı'nda oynanacak.