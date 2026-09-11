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Fenerbahçe'nin yıldızı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Fenerbahçe'nin yıldızı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin yıldızı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
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Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, sergilediği performansla Avrupa'da haftanın en iyileri arasına girdi.

ARCHIE BROWN HAFTANIN 11'İNDE

Sarı-lacivertlilerin Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, hücumdaki etkili oyunu ve istikrarlı performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçilme başarısı gösterdi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i:

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