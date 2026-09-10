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Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
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Roma, reklam kısıtlamaları nedeniyle göğüs sponsorunu Fenerbahçe maçında kullanamadı. İtalyan devi, bu alanı boş bırakmak yerine anlamlı bir harekete imza attı. İşte detaylar...

  • Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı maça özel bir formayla çıktı.
  • Türkiye'deki bahis ve kumar reklamı kısıtlamaları nedeniyle Roma, normalde formasının göğsünde yer alan ana sponsorunu kullanamadı.
  • Roma, forma göğsüne Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) logosu ile 'Together for Nepal' mesajı ve Nepal bayrağı koydu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek Roma, mücadeleye özel bir formayla çıktı.

ANA SPONSORUNU KULLANAMADI

İtalyan ekibi, Türkiye'de bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle normalde formasının göğüs bölümünde yer alan ana sponsorunu kullanamadı.

ROMA'DAN ANLAMLI HAMLE

Roma yönetimi, forma göğsünü boş bırakmak yerine Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliğine gitti. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe karşısında giydiğii özel formada WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı yer aldı. Bu çalışmayla, Nepal'de yaşanan sel ve heyelanların ardından ortaya çıkan insani krize dikkat çekilmesi hedeflendi. Bölgede yaklaşık 43 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

FORMALAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların giyeceği 2026-27 sezonuna ait özel formalar, maçın ardından açık artırmayla satışa sunulacak. Elde edilecek gelirin tamamı Dünya Gıda Programı'nın Nepal'de yürüttüğü acil yardım çalışmalarına aktarılacak. Taraftarlar ayrıca Birleşmiş Milletler'in ShareTheMeal uygulaması üzerinden oluşturulan özel kampanya aracılığıyla yardım çalışmalarına doğrudan destek verebilecek.

Cemre Yıldız
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