Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye elenen Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon, ciddi boyutlara ulaşan mali kriz ve borç yükü nedeniyle kulüp genelinde radikal tasarruf tedbirlerini hayata geçirdi.

LÜKS HARCAMALAR ASKIYA ALINDI

Fransız basınındaki haberlere göre; Alınan katı tasarruf kararları kapsamında kulübün üst düzey yöneticilerinin ayrıcalıklarına sınırlama getirildi. Maçlara gidiş-gelişlerde ve günlük kulüp işlerinde yöneticilerin taksi yerine toplu taşıma kullanımı teşvik edilirken, birçok yöneticinin metro ve tren kullanmaya başladığı öğrenildi.

ÖZEL JET DEVRİ BİTTİ

Tasarruf tedbirleri sadece kulüp yönetimiyle sınırlı kalmadı; transfer süreçlerindeki lüks ulaşım harcamalarına da son verildi. Yeni transferlerin şehre getirilmesinde daha önce sıkça kullanılan özel jet kiralama uygulaması kaldırıldı. Son olarak Reims'ten transfer edilen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura'nın Lyon'a özel jet yerine şoförlü bir araçla getirildiği bildirildi.

TASARRUF TEDBİRLERİ DEVAM EDECEK

Fransız ekibinin, mali dengeleri yeniden sağlamak adına önümüzdeki dönemde kulübün tüm departmanlarında tasarruf önlemlerini artırarak uygulamaya devam edeceği belirtildi.