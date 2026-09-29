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Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

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Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona'nın yıldız ismi Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı.

  • Barcelona'nın Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında kas sakatlığı yaşayarak oyundan çıktı.
  • Raphinha bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 14 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı 13 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Barcelona'ya Raphinha'dan kötü haber geldi. 

AVUSTRALYA MAÇINDA SAKATLANDI

Brezilya’nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği hazırlık müsabakasında kasından sakatlık yaşayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, mücadeleyi tamamlayamayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun kesin durumu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Barcelona hücum hattının en önemli kozu olan Raphinha, bu sezona sergilediği üstün performansla damga vurmuştu. Bordo-mavili formayla çıktığı 8 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, toplamda 17 gole doğrudan etki ederek takımının en skorer ismi konumundaydı.

DEV MAÇ 13 EKİM'DE

Şampiyonlar Ligi’ndeki bu kritik randevu, 13 Ekim Salı günü TSİ 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Yıldız oyuncunun Galatasaray karşısında sahada olup olamayacağı merakla bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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