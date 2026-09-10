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Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'a şans tanımadı

Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'a şans tanımadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Manchester United, tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne katılan Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının ilk haftasında Manchester United, tarihinde ilk kez Devler Ligi’ne katılan Azerbaycan ekibi Sabah FK’yı evinde ağırladı. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 4-0 kazandı.

MANCHESTER UNITED RAHAT KAZANDI

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Matheus Cunha, 42. dakikada Bruno Fernandes, 45. dakikada Benjamin Sesko ve 68. dakikada Lisandro Martinez kaydetti. 

İLK MAÇTAN 3 PUAN

Bu skorla birlikte Manchester United, lig aşamasına üç puan ve +4 gol averajıyla iyi bir başlangıç yaparken, Sabah da ilk maçında ağır bir yenilgi aldı.

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