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Tokat merkezinde öğrenciler dezenfeksiyon sonrası yeniden ders başı yaptı

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Tokat merkezinde öğrenciler dezenfeksiyon sonrası yeniden ders başı yaptı
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Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleri üzerine Valilik kararıyla il merkezindeki okullarda 12 Ekim Pazartesi eğitime bir gün ara verilmişti. Dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 13 Ekim Salı günü öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Tokat'ta sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yapılan başvuruların ardından tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verilen okullarda, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasıyla öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Tokat Valiliği kararıyla, kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamından itibaren görülen sağlık şikayetlerinin ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları yapılması için 12 Ekim Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Karar, il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerini kapsadı. Öğrencilerin bulunmadığı gün okullarda personel tarafından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sınıflar ve tuvaletlerin yanı sıra kapı kolları ile sık temas edilen yüzeyler çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edildi. Bir günlük aranın ardından 13 Ekim Salı günü il merkezindeki okullarda eğitim öğretim yeniden başladı. Dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığı okullara alınan öğrenciler, sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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