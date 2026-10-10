Tokat Zile'de arkadaşını tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

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Tokat'ın Zile ilçesinde tüfekle arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde B.G. ile Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olan arkadaşı Enes Ertaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G. tüfekle Ertaş'a ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ertaş'ın cenazesi, Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri B.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA