Tokat Zile'de arkadaşını tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Tokat Zile'de arkadaşını tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı arkadaşına tüfekle ateş açarak ölümüne neden olduğu öne sürülerek gözaltına alındı. Zile Belediyesi itfaiye personeli olan arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde tüfekle arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde B.G. ile Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olan arkadaşı Enes Ertaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G. tüfekle Ertaş'a ateş açtı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ertaş'ın cenazesi, Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri B.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA