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Tokat Valisi Köklü, sağlık şikayetleriyle yaklaşık 5 bin başvuru, 40 taburcu açıkladı

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Tokat Valisi Köklü, sağlık şikayetleriyle yaklaşık 5 bin başvuru, 40 taburcu açıkladı
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Tokat Valisi Abdullah Köklü, sağlık şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını, yatarak tedavi gören 70 hastadan 40’ının taburcu edildiğini açıkladı. Köklü, tedavisi süren 30 civarı hastanın hayati tehlikesi olmadığını söyledi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını, yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hastadan 40'ının taburcu edildiğini açıkladı. Köklü, tedavisi süren yaklaşık 30 hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Tokat'ta cuma gününden itibaren görülen sağlık şikayetlerinin ardından hastanede yatarak tedavi gören bazı hastaları ziyaret eden Vali Abdullah Köklü, başvurular ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Köklü, "Bugün hastanemizde yatarak tedavi gören bazı hastalarımızı ziyaret ettik. Bugüne kadar 5 bin civarında bir başvurumuz var. Bu 5 bin civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor. Tabii bu 30 civarında hastamızın hepsi burada değil. Üniversite hastanemiz, özel hastanedekiler dahil tüm hastaların hayati bir tehlikeleri yok. Sıvı takviyesiyle atlatmayı umuyoruz dedi.

"Su kaynaklıdır demek doğru olmaz"

Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan su numunelerinin Ankara'ya gönderildiğini hatırlatan Köklü, analiz sonuçlarının salı günü geç saatlerde veya çarşamba günü alınmasının beklendiğini ifade etti. Belediyeyle koordinasyon içerisinde çalışıldığını ve hafta sonu tüm su depolarının detaylı şekilde incelendiğini belirten Köklü, şöyle konuştu:

"Su kaynaklı olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum."

Sonuçlar alınana kadar tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Köklü, vatandaşların su ve yiyeceklerin tüketiminde hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Okullarda eğitim yarın devam edecek

Tokat il merkezinde eğitime bir gün ara verilmesine ilişkin de konuşan Köklü, kararın okullarda detaylı temizlik ve hijyen çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla alındığını söyledi. İlçelerde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Köklü, il merkezindeki okullarda eğitim öğretimin 13 Ekim Salı günü devam edeceğini açıkladı.

Gerekli görülmesi halinde yeniden tedbir alınabileceğini ifade eden Köklü, "Birkaç gün sonra yine tehlikeli veya çok acil bir durum görürsek valilik olarak bu önlemi almaktan çekinmeyiz. Ama şu anda aşırı endişe edilecek bir durum görünmüyor" dedi.

Köklü, velilere de çağrıda bulunarak hafif de olsa rahatsızlık hisseden çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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