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Tokat Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının sergisi Hıdırlık Meydanı'nda açıldı

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Tokat Toplum Ruh Sağlığı Merkezi personeli ve danışanları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Hıdırlık Meydanı'nda el emeği sergisi açtı. Sergide danışanların rehabilitasyon sürecindeki el emeği çalışmaları yer aldı.

Tokat'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi personeli ve danışanları el emeği sergisi açtı.

Her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında ruh sağlığı programları ile hizmetleri konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Hıdırlık Meydanı'nda Toplum Ruh Sağlığı Merkezi personeli ve danışanlarının katılımıyla, danışanların rehabilitasyon sürecindeki el emeği çalışmalarından oluşan sergi düzenlendi.

Kaynak: AA
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