Haberler

Tokat'ta jandarma güvenlik tedbirlerini sürdürüyor, servis araçları denetleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta jandarma güvenlik tedbirlerini sürdürüyor, servis araçları denetleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Valiliği, başta lise ve ortaokullar olmak üzere tüm okullarda eğitim öncesi ve sonrası güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu. Jandarma okul çevreleri ve metruk binalarda kontrol yaparken servis araçları denetleniyor, öğrencilere bilgilendirme yapılıyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda meydana gelebilecek olayları önlemek, öğrencilerin güvenliğini ve eğitim ortamının huzur içinde devamını sağlamak amacıyla okul güvenliği tedbirlerini aralıksız sürdürüyor.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda, başta lise ve ortaokullar olmak üzere tüm okullarda eğitim öğretim saatleri öncesinde ve sonrasında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Jandarma devriyeleri tarafından okul çevreleri ve metruk binalarda kontroller gerçekleştiriliyor, trafik timlerince öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapılıyor.

Ayrıca öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor. Tokat İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri ve denetimler kararlılıkla sürdürülecek.

Kaynak: AA
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi