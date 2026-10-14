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Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı

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Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı Haber Videosunu İzle
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
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Tokat'ta yaklaşık 5 bin kişinin kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurmasının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin temiz çıktığı yönünde ön bilgi aldıklarını söyledi.

  • Tokat'ta sağlık şikayetleri üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri kentte su numuneleri alarak inceleme yaptı.
  • Yapılan numune ve incelemelerde suyun temiz çıktığı yönünde ön bilgi alındı.
  • Hastalığın virütik ve bulaşıcı olduğu, norovirüsten bahsedildiği belirtildi.

Tokat'ta yaşanan sağlık şikayetlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri kentte su numuneleri alarak inceleme yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ekiplerin çalışmalarına ve hastaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Samsun'dan gelen ekiplerin de numune alarak inceleme yaptığını belirten Yazıcıoğlu, "Buradaki en önemli konulardan biri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün, yani bakanlığımızın gönderdiği ekiplerin çalışmaları. Onların numunelerinde ve incelemelerinde de temiz çıktığı yönünde şu anda ön bilgi aldık" dedi.

"SUDAN KAYNAKLANMADIĞINI BİLMEK BİZ İBRAZ RAHATLATTI"

Sağlık şikayetleri yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yazıcıoğlu, sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. Yazıcıoğlu, "Başta valiliğimiz, il sağlık müdürlüğümüz ve halk sağlığı ekiplerimiz bu konuda çok kıymetli bir müdahale örneği gösterdi. Hastanelerimizdeki hocalarımızı, başhekimlerimizi, hemşirelerimizi ve personelimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hastalığın seyrine ilişkin kendisine verilen bilgileri paylaşan Yazıcıoğlu, "Hastalık biraz stabil gidiyor. Virütik ve bulaşıcı bir şey olduğu ifade ediliyor. Sudan kaynaklanmadığını bilmek bizi biraz rahatlattı. Hastalarımızın çoğu tedavi oluyor. Yatarak tedavi gören çok az hastamız var. Ciddi bir problem olmadığı da bize söylendi" ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL HİJYEN ÇAĞRISI

Kendisine norovirüsten bahsedildiğini belirten Yazıcıoğlu, vatandaşların kişisel hijyene dikkat etmesini istedi. Yazıcıoğlu, "Bulaşıcı olduğunu söylediler. Vatandaşlarımızın bu süreçte kişisel hijyenlerine ve temizliğe biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Valiliğimiz ve il sağlık müdürlüğümüz de bu konuda açıklamalar yaptı. Ben de vatandaşlarımızdan kişisel temizliklerine özen göstermelerini istirham ediyorum" dedi.

Yazıcıoğlu, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileteceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıbdcttqy2dr:

ulan 5000 kişinin birden rahatsızlandığı yerde kişisel hijyenden kaynaklanıyor gibi göstermek hak mı, belli ki halka açık bir yerden ya zehirlemişler ya enfeksiyon kapmışlar gidin kaynağını bulun ..!!!

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Haber YorumlarıAytekin CANDAN:

onlar neyi arıyorlar. İlk olasılık su suyu araştırdılar ordan çıkmadı. Sıradakine bakıyorlar işte.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yav içme suyuna bölgesel kanalizasyon veya kirli su karıştı diyorum hala cart curt ediyorlar suyu içmek şart değil temizlikte bile kullanmak mikrop kapıp ishale,zincirleme bulaşa neden olur.

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Haber YorumlarıCeylan.568:

başkan sorumluluk tan kaçamazsın

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Haber YorumlarıTalat Uzun:

Ya hava, ya su ya da yemek Havadan olsa daha çok kişide görülür, Yemekten olsa daha çok kişide görülür, En olası ihtimal şu olabilir. Belirli bir hatta giden içme suyuna bir şey karisiyorsa bundan olma ihtimali yuksek.

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