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Tokat'ta sağlık şikayetleri sonrası 12 Ekim'de okullarda eğitime bir gün ara verildi

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Tokat'ta sağlık şikayetleri sonrası 12 Ekim'de okullarda eğitime bir gün ara verildi
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Tokat Valiliği, sağlık şikayetleri üzerine 12 Ekim Pazartesi tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verdi. Öğrencilerin bulunmadığı okullarda tuvalet, sınıf ve sık temas edilen yüzeyler çamaşır suyuyla dezenfekte edildi.

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi. Öğrencilerin bulunmadığı okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Tokat Valiliği, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde yaşanan sağlık şikayetlerinin ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verdi. Bu kapsamda, 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kararın ardından öğrencilerin gelmediği okullarda personel tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Öğrencilerin yoğun kullandığı tuvaletler ve sınıfların yanı sıra kapı kolları ile sık temas edilen yüzeylerin çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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