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Tokat Niksar'da bir evde bulunan 16 yarasa itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı

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Tokat Niksar'da bir evde bulunan 16 yarasa itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde 16 yarasa bulundu ve itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı. Evinde yarasa olduğunu fark eden kişi itfaiyeden yardım istedi, ekiplerin çalışmasıyla yarasalar evden çıkarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren 16 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinde bulunan yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi.

Yarasalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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