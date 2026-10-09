TFFHGD Sivas Şubesi, 2026-2027 futbol sezonunun açılışını kamp programıyla yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Sivas Şubesi, 2026-2027 futbol sezonunun açılışını düzenlediği kamp programıyla gerçekleştirdi.

TFFHGD Sivas Şubesi tarafından 2026-2027 futbol sezonunun açılışı ve kamp programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa TFFHGD Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Çetin Güçyetmez, Sivas Tapu Müdürü Veysel Karayel ile TFFHGD Tokat Şube Başkanı Mustafa Emre Ateş katıldı.

Programda ayrıca TFFHGD Sivas Şubesi'nin kıymetli gözlemcileri ile üst klasman, klasman, bölgesel, il ve aday hakemler de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı