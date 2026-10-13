Tokat Belediye Başkanı hangi parti, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hangi partili?

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"Tokat Belediye Başkanı hangi partiden ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir?" soruları, Tokat halkı ve siyaset gündemini yakından takip edenler tarafından aratılmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana projeleriyle adından söz ettiren MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun partisi, siyasi hayatı ve kentteki çalışmaları hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

TOKAT BELELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Tokat Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesindedir. 2024 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak yarışa katılan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, seçimleri kazanarak Tokat Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU HANGİ PARTİLİ?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensubudur. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP çatısı altında Tokat Belediye Başkan Adayı olmuş ve sandıktan zaferle çıkarak mazbatasını almıştır.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kamuoyunda "Süper Vali" olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğludur. Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Yazıcıoğlu, iş insanı olarak faaliyet göstermiştir. 2024 yerel seçimleriyle birlikte MHP'den Tokat Belediye Başkanı seçilerek siyasi kariyerinde önemli bir adım atmıştır.