Haberler

Tokat'ta sağanak caddelerde su birikintileri oluşturdu, bazı iş yerlerini su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta sağanak caddelerde su birikintileri oluşturdu, bazı iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta akşam başlayan sağanak, caddelerde su birikintileri oluşturdu ve bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar güçlükle ilerlerken belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalıştı; Yeşilyurt ilçesinde de yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, bir süre sonra etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle caddelerde su birinkitileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Yeşilyurt ilçesinde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilir

Fenerbahçe'de Kante depremi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatalca'da gemi karaya oturdu

Fırtına nedeniyle halat koptu, koca gemi karaya oturdu
Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti

İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti
İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar

İlk uygulama başladı! Her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı