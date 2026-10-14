Tokat'ta sağanak caddelerde su birikintileri oluşturdu, bazı iş yerlerini su bastı

Tokat'ta sağanak caddelerde su birikintileri oluşturdu, bazı iş yerlerini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta akşam başlayan sağanak, caddelerde su birikintileri oluşturdu ve bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar güçlükle ilerlerken belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalıştı; Yeşilyurt ilçesinde de yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, bir süre sonra etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle caddelerde su birinkitileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.
Yeşilyurt ilçesinde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Kaynak: AA