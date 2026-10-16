Tokat'ta metruk binada yeniden kısmi çökme oldu, o anlar kameraya yansıdı

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TOKAT'ta daha önce bir bölümünde çökme meydana gelen metruk binada, tekrar çökme yaşandı. Binadan kopan parçanın sokağa düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki metruk binada meydana geldi. Daha önce kısmi çökme yaşanan binada, yeniden kısmi çökme oluştu. Binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle yola döküldü. O anlar, binanın karşısındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı