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Tokat'ta metruk binada yeniden kısmi çökme oldu, o anlar kameraya yansıdı

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Tokat'ta metruk binada yeniden kısmi çökme oldu, o anlar kameraya yansıdı
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Tokat'ta daha önce kısmi çökme meydana gelen metruk binada saat 04.00 sıralarında yeniden kısmi çökme yaşandı. Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki binadan kopan parçalar büyük gürültüyle yola dökülürken, o anlar karşıdaki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOKAT'ta daha önce bir bölümünde çökme meydana gelen metruk binada, tekrar çökme yaşandı. Binadan kopan parçanın sokağa düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki metruk binada meydana geldi. Daha önce kısmi çökme yaşanan binada, yeniden kısmi çökme oluştu. Binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle yola döküldü. O anlar, binanın karşısındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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