Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu

Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamı başlayan ve binlerce kişiyi etkileyen mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetlerine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İlk olarak çocuklarda ortaya çıkan, ardından yetişkinlerde de görülmeye başlayan rahatsızlıkların ardından sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen incelemelerde norovirüs tespit edildi.

SALGININ ARKASINDAN NOROVİRÜS ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, kent genelinde çok sayıda kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurmasının ardından yapılan testlerde norovirüse rastlandı. Özellikle mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishale neden olan virüsün, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda hızla yayılabildiği belirtildi. Dışkı-ağız yoluyla bulaşabilen norovirüsün, enfekte kişilerle temasın yanı sıra kirlenmiş su, gıda ve yüzeyler aracılığıyla da yayılabildiği biliniyor. Uzmanlar, virüsten korunmak için özellikle el temizliğine ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

SU VE GIDA KAYNAKLI İNCELEMELER SÜRÜYOR

Hastalarda norovirüs tespit edilmesine rağmen kentte görülen tüm vakaların bulaş kaynağının henüz kesin olarak belirlenmediği bildirildi. Salgının hangi yolla yayıldığının ortaya çıkarılması amacıyla su ve gıda kaynaklı incelemelerin ilgili birimler tarafından koordineli şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililerin, hastalığın yayılmasına neden olan etkenleri belirlemek ve yeni vakaların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaları devam ettirdiği belirtildi.

HASTALARIN YÜZDE 99'U TABURCU EDİLDİ

Kentte yaşanan sağlık krizinin ardından acil servislerde oluşan yoğunluğun azalma eğilimine girdiği, ancak hastanelerdeki durumun henüz tamamen normale dönmediği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların yüzde 99'u ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Hastaların yüzde 1'lik bölümünün ise hastanelerdeki takip ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Tedavisi süren kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, vakalarda ağır sıvı kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarının gözlemlenmediği kaydedildi.

UZMANLARDAN HİJYEN UYARISI

Norovirüsün özellikle kalabalık ortamlarda kolaylıkla yayılabildiğine dikkat çeken uzmanlar, salgından korunmada kişisel hijyenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Ellerin sabun ve suyla düzenli şekilde yıkanması, gıdaların hijyenik koşullarda hazırlanması ve temiz su tüketilmesi, bulaş riskini azaltmaya yönelik önlemler arasında gösteriliyor. Kentte salgının kaynağına ilişkin araştırmalar devam ederken sağlık kuruluşlarındaki hasta yoğunluğunun önümüzdeki süreçte normale dönmesi bekleniyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan; Tokat Valiliği, kent merkezinde yaşanan sağlık şikayetlerinin ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verdi. Bu kapsamda, günü il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün (12 Ekim Pazartesi) ara verildi. Kararın ardından öğrencilerin gelmediği okullarda personel tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Öğrencilerin yoğun kullandığı tuvaletler ve sınıfların yanı sıra kapı kolları ile sık temas edilen yüzeylerin çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edildiği öğrenildi.

TOKAT VALİSİ: HASTANELERE 5 BİN BAŞVURU OLDU

Tokat Valisi Abdullah Köklü, kent merkezinde, 9 Ekim akşamından itibaren yaşanan sağlık sorunlarından kaynaklı başvurulara ilişkin, Tokat Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Vali Köklü, "Tokat'taki tüm hastanelerimize şimdiye kadar 5 bin civarında başvuru oldu. Şu an farklı hastanelerimizde yatarak tedavi gören 30 hasta bulunuyor. Hayati tehlikeleri yok. Yaşadığımız durum halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de akla ilk, su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık, hani bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ankara'ya numuneleri gönderdik. Test sonuçları ile ilgili çarşamba günü sonuçları alacağız. O zamana kadar tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var. 'Su kaynaklıdır' demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığı'nın, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum" dedi.

"ENDİŞE EDİLECEK DURUM GÖZÜKMÜYOR"

Vali Köklü, okullardaki hijyen çalışmasının tamamlandığını da ifade ederek, "Biz dün okullarımızla bu hastalığın bulaşıcı riskini bertaraf edebilme adına tüm okullarımızda ve tüm kamu kurumlarımızda detaylı bir hijyen çalışması yapalım dedik. Öğrenciler varken de bu hijyen çalışması sağlıklı yapılamayacağından bugün okulları ara verdik. Diğer ilçelerimizde herhangi bir sorun yok. Yarın okullarımız devam edecek ama diyelim ki birkaç gün sonra yine bir tehlikeli durum gördük, çok acil bir durum gördük, devlet olarak bu önlemi almaktan biz çekinmeyiz. Ama şu anda çok aşırı endişe edilecek bir durum gözükmüyor" diye konuştu.

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Kaynak: Haberler.com