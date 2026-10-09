Tokat'taki Topçam Yaylası sonbaharda yeşil ve sarının tonlarına büründü

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Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam Yaylası, sonbaharla birlikte yeşil ve sarının farklı tonlarına büründü. Yaylaya çıkan amatör doğa fotoğrafçıları, manzarayı cep telefonu ve dronla görüntüledi.

Sonbaharın etkisini göstermesiyle Topçam Yaylası'ndaki ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. Yeşilin hakim olduğu ormanlık alanlarda sarı ve turuncu tonlarının da belirginleşmesiyle renkli görüntüler oluştu. Yaylayı çevreleyen ormanlık yamaçlar ve ağaçların arasından kıvrılarak ilerleyen yollar, havadan görüntülendi. Kış aylarında da görsel şölen oluşturan yaylada sonbahar manzarasını kaydetmek isteyen amatör doğa fotoğrafçıları da yaylaya çıktı. Cep telefonlarıyla doğadan detaylar çeken fotoğrafçılar, dronla da bölgedeki renk değişimini havadan kayıt altına aldı. Görüntülerde, yeşil kalan ağaçlarla yaprakları sararan ağaçların oluşturduğu renk çeşitliliği dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı