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Tokat Pazar Kaymakamı Demir, Tarım ve Orman Müdürlüğünde üretici sorunlarını ele aldı

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Tokat Pazar Kaymakamı Demir, Tarım ve Orman Müdürlüğünde üretici sorunlarını ele aldı
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Tokat'ın Pazar ilçesinde Kaymakam Halef Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Demir, Müdür Fazlı Özkan ve personelle görüşerek tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ile üreticilerin sorunlarının çözümünü ele aldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Kaymakam Halef Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fazlı Özkan'ı ziyaret ederek müdürlük personeliyle bir araya geldi, çalışma ve hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Özkan, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeli, üreticilere yönelik çalışmalar ve müdürlüğün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi sundu.

Ziyarette ilçedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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